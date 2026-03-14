Дублем за "быков" отличился атакующий полузащитник Эдуард Сперцян. За "Сочи" мяч забил хавбек Михаил Игнатов.
Чемпионат России
21 тур
Голы: Игнатов, 88 - Сперцян, 5, 90+5 (пен.)
Сочи: Дёгтев, Литвинов, Солдатенков, Марсело Алвес, Макарчук, Заика (Волков, 83), Мухин (Васильев, 71), Коваленко (Ежов, 81), Фуртадо (Зиньковский, 71), Крамарич, Фёдоров (Игнатов, 71)
Краснодар: Агкацев, Диего Коста, Тормена, Пальцев, Оласа, Дуглас Аугусто, Кривцов (Черников, 73), Сперцян (Ленини, 90+7), Са (Боселли, 73), Батчи (Джованни, 86), Кордоба
Предупреждения: Оласа, 7, Пальцев, 24, Заика, 35, Марсело Алвес, 75, Боселли, 82, Васильев, 90+3
"Сочи" упустил ничью с "Краснодаром" в 21-м туре РПЛ
Матч "Краснодара" и "Сочи" в рамках 21-го тура Российской Премьер-Лиги завершился победой "быков" со счетом 2:1.
