"Сочи" упустил ничью с "Краснодаром" в 21-м туре РПЛ

Матч "Краснодара" и "Сочи" в рамках 21-го тура Российской Премьер-Лиги завершился победой "быков" со счетом 2:1.
Фото: ФК "Краснодар"
Дублем за "быков" отличился атакующий полузащитник Эдуард Сперцян. За "Сочи" мяч забил хавбек Михаил Игнатов.

Чемпионат России

21 тур

Голы: Игнатов, 88 - Сперцян, 5, 90+5 (пен.)

Сочи: Дёгтев, Литвинов, Солдатенков, Марсело Алвес, Макарчук, Заика (Волков, 83), Мухин (Васильев, 71), Коваленко (Ежов, 81), Фуртадо (Зиньковский, 71), Крамарич, Фёдоров (Игнатов, 71)

Краснодар: Агкацев, Диего Коста, Тормена, Пальцев, Оласа, Дуглас Аугусто, Кривцов (Черников, 73), Сперцян (Ленини, 90+7), Са (Боселли, 73), Батчи (Джованни, 86), Кордоба

Предупреждения: Оласа, 7, Пальцев, 24, Заика, 35, Марсело Алвес, 75, Боселли, 82, Васильев, 90+3

