Экс-арбитр Федотов оценил пенальти на последних минутах матча "Сочи" - "Краснодар"

Бывший судья РПЛ Игорь Федотов разобрал эпизод с пенальти в ворота "Сочи" в игре 21-го тура чемпионата России против "Краснодара" (1:2).
Фото: скриншот трансляции
"Шла подача в штрафную площадь "Сочи", где [футболист] "Сочи" удерживал руками игрока "Краснодара" – тот упал. Так как задержка была очевидной – это пенальти.

VAR вмешался, так как Прокопов момент, скорее всего, не видел. Зато увидел на повторе, что задержка была очевидной – и верно назначил пенальти", - сказал Федотов.

Сегодня, 14 марта, в Сочи состоялся матч 21-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором местная одноименная команда принимала на своем поле "Краснодар". Игра проходила на стадионе "Фишт" и завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. Победу краснодарцам в компенсированное время встречи принес полузащитник Эдуард Сперцян, реализовавший пенальти на 90+5 минуте.

Благорадя этой победе "быки" набрали 46 очков и сохранили лидерство в турнирной таблице чемпионата.

Источник: "Чемпионат"

