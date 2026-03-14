Экс-арбитр Федотов оценил пенальти на последних минутах матча "Сочи" - "Краснодар"

Бывший судья РПЛ Игорь Федотов разобрал эпизод с пенальти в ворота "Сочи" в игре 21-го тура чемпионата России против "Краснодара" (1:2).

Фото: скриншот трансляции

"Шла подача в штрафную площадь "Сочи", где [футболист] "Сочи" удерживал руками игрока "Краснодара" – тот упал. Так как задержка была очевидной – это пенальти.

VAR вмешался, так как Прокопов момент, скорее всего, не видел. Зато увидел на повторе, что задержка была очевидной – и верно назначил пенальти", - сказал Федотов.



Сегодня, 14 марта, в Сочи состоялся матч 21-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором местная одноименная команда принимала на своем поле "



Благорадя этой победе "быки" набрали 46 очков и сохранили лидерство в турнирной таблице чемпионата.



Игра проходила на стадионе "Фишт" и завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. Победу краснодарцам в компенсированное время встречи принес полузащитник Эдуард Сперцян, реализовавший пенальти на 90+5 минуте.Благорадя этой победе "быки" набрали 46 очков и сохранили лидерство в турнирной таблице чемпионата.Источник: "Чемпионат"

Яндекс.Новостях и Подписывайтесь на новости футбола от Rusfootball.info в Telegram Гугл.Новостях . Все главные и интересные новости тут Гугл.Новости Яндекс.Новости Телеграм



Краснодар