Экс-арбитр Федотов оценил пенальти на последних минутах матча "Сочи" - "Краснодар"

"Шла подача в штрафную площадь "Сочи", где [футболист] "Сочи" удерживал руками игрока "Краснодара" – тот упал. Так как задержка была очевидной – это пенальти.
VAR вмешался, так как Прокопов момент, скорее всего, не видел. Зато увидел на повторе, что задержка была очевидной – и верно назначил пенальти", - сказал Федотов.
Сегодня, 14 марта, в Сочи состоялся матч 21-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором местная одноименная команда принимала на своем поле "Краснодар". Игра проходила на стадионе "Фишт" и завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. Победу краснодарцам в компенсированное время встречи принес полузащитник Эдуард Сперцян, реализовавший пенальти на 90+5 минуте.
Благорадя этой победе "быки" набрали 46 очков и сохранили лидерство в турнирной таблице чемпионата.
Источник: "Чемпионат"