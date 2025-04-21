«Уровень судейства в России? Если честно, то я не люблю говорить о судьях, это не моя работа. Но могу отметить, что в России нормальный уровень, точно не хуже, чем в Испании. Судьи — тоже люди, и иногда они допускают ошибки. И не важно, какой это чемпионат», — заявил Гонсалес «РБ Спорт».
Джованни Гонсалес является игроком «Краснодара» с августа 2024 года. Он перешёл в этот клуб из «Мальорки» за 4 миллиона евро. В текущем сезоне он уже провёл 22 матча во всех турнирах. Его контракт с командой рассчитан до 30 июня 2027 года.
Согласно данным Transfermarkt, текущая рыночная стоимость 30-летнего защитника составляет 2,8 миллиона евро.
Гонсалес: в России нормальный уровень судейства, точно не хуже, чем в Испании
Защитник «Краснодара» Джованни Гонсалес заявил, что уровень судейства в РПЛ не уступает испанскому чемпионату.
Фото: ФК "Краснодар"