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Гонсалес: в России нормальный уровень судейства, точно не хуже, чем в Испании

Защитник «Краснодара» Джованни Гонсалес заявил, что уровень судейства в РПЛ не уступает испанскому чемпионату.
Фото: ФК "Краснодар"
«Уровень судейства в России? Если честно, то я не люблю говорить о судьях, это не моя работа. Но могу отметить, что в России нормальный уровень, точно не хуже, чем в Испании. Судьи — тоже люди, и иногда они допускают ошибки. И не важно, какой это чемпионат», — заявил Гонсалес «РБ Спорт».

Джованни Гонсалес является игроком «Краснодара» с августа 2024 года. Он перешёл в этот клуб из «Мальорки» за 4 миллиона евро. В текущем сезоне он уже провёл 22 матча во всех турнирах. Его контракт с командой рассчитан до 30 июня 2027 года.

Согласно данным Transfermarkt, текущая рыночная стоимость 30-летнего защитника составляет 2,8 миллиона евро.

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