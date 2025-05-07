"Сейчас мы решаем краткосрочную задачу — сохранить прописку в РПЛ. Дальше садимся и обсуждаем будущее. Решение будет принимать не только клуб, но и Магомед Мусаевич. Не хотим предвосхищать события, сейчас для нас главное — остаться в элитном дивизионе. А дальше будем решать", - цитирует Брехова "РБ Спорт".
Напомним, что руководство "Химок" отправило Франка Артигу в отставку с поста главного тренера команды, его место занял Магомед Алиев, который ранее работал в грозненском "Ахмате" и сборной Казахстана.
После 27-ми сыгранных туров команда Магомеда Адиева занимает 12-е место в турнирной таблице российского чемпионата с 25-ю набранными очками. В 28-м туре Российской Премьер-Лиги подмосковный клуб сыграет на выезде с "Оренбургом", который занимает предпоследнее место в таблице с 18-ю очками в своем активе.
В "Химках" рассказали, когда будет принято решение о будущем Магомеда Адиева
Генеральный директор "Химок" Дмитрий Брехов высказался о будущем Магомеда Адиева.
Фото: ФК "Химки"