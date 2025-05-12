"Артига и его тренерский штаб не получили денег от "Химок" на данный момент. Франк и его тренерский штаб обратились в ФИФА сегодня", - приводит слова Селюка "СЭ".
15 апреля подмосковные "Химки" сообщили о расставании с тренерским штабом во главе с испанским специалистом Франком Артигой. Тем не менее, контракт между клубом и тренером не был расторгнут, поскольку Артига хотел прежде получить все причитающиеся ему деньги. Испанец возглавлял "Химки" с июня 2024 года.
Экс-тренер "Химок" Артига и его штаб обратились в ФИФА
Дмитрий Селюк, агент бывшего главного тренера "Химок" Франка Артиги, рассказал о текущей ситуации в процессе расставания испанского специалиста с клубом.
Фото: ФК "Химки"