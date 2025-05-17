- Нам не хватило эмоций, азарта и максимальной концентрации. До матча я ребятам сказал, что игру могут решить эпизоды и детали. Если мы их не будем до конца контролировать, то футбол может наказать. В принципе, игра была наша.
Сегодня, 17 мая, состоялся матч 19-го тура РПЛ между подмосковными "Химками" и казанским "Рубином". Игра проходила на стадионе "Химки Арена" и завершилась победой хозяев поля со счетом 3:2. На 43-й минуте нападающий гостей Мирлинд Даку не реализовал одиннадцатиметровый. С 76-й минуты красно-черные играли вдесятером после удаления с поля защитника Эдгардо Фариньи, однако на третьей добавленной минуте к основному времени встречи сумели вырвать три очка.
Источник: "Матч ТВ"
Рахимов - о поражении "Химкам": нам не хватило эмоций, азарта и максимальной концентрации
Главный тренер "Рубина" Рашид Рахимов прокомментировал результат в матче 29-го тура РПЛ против "Химок" (2:3).
Фото: ФК "Химки"