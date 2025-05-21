"Я болею за "Краснодар", хочется, чтобы он не упустил свой шанс, как в прошлом году. Думаю, что они заслужили. Все шансы команд увидим в субботу на матчах. Это как финал, остался один шаг, думаю, что "Краснодар" в предвкушении, напряжение достигло апогея", - цитирует Сычева ТАСС.
После 29-ти сыгранных туров "Краснодар" лидирует в турнирной таблице российского чемпионата с 64-мя набранными очками, петербургский "Зенит" располагается на второй строчке и отстает от южан на один балл. В 30-м туре чемпионата России команда Мурада Мусаева примет на своем поле московское "Динамо", а петербуржцы сыграют на домашнем стадионе с грозненским "Ахматом".
Напомним, что в мае этого года петербургский "Зенит" отпразднует сто лет со дня основания. Команда Сергея Семака вылетела из Кубка России, уступив в финале Пути РПЛ ЦСКА.
Сычев: "Краснодар" заслужил чемпионство, я болею за них
Экс-игрок сборной России Дмитрий Сычев высказался о чемпионской гонке в РПЛ.
Фото: ФК "Краснодар"