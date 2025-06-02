«В этом году матч со сборной России невозможен из-за игр отбора к ЧМ. У нашей команды в приоритете эти игры. Как только закончится квалификационный раунд, мы будем рассматривать возможность сыграть с Россией. Потенциально товарищеский матч с российской сборной возможен в следующем году перед мундиалем в США», - цитирует венесуэльскую футбольную федерацию Sport24.
Напомним, сборная России сыграет два товарищеских матча в июне - против Нигерии (6-го июня) и Белоруссии (10-го числа).
Венесуэла занимает седьмую строчку в южноамериканском отборе к ЧМ после 14 матчей.
Сборная Венесуэлы не сможет сыграть с Россией в 2025 году
В футбольной федерации Венесуэлы высказались, когда смогут сыграть товарищеский матч со сборной России.
Фото: primicias.es