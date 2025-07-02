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Юрист Писарского: перевод денег другу в долг — это не ставка

Спортивный юрист Антон Смирнов, представляющий интересы нападающего "Сочи" Владимира Писарского, прокомментировал скандал с участием своего клиента.
Фото: ФК "Сочи"


При этом стало известно, что Писарский обратился в полицию с заявлением на руководство одной из букмекерских компаний и просьбой проверить действия некоторых должностных лиц РФС.

Ранее в некоторых СМИ вышла информация, что нападающий сделал ставку на матч со своим участием за "Сочи". Сообщалось, что это был первый переходной матч с "Пари НН" (1:2), в котором заработал удаление. После начала проверки, Писарский, утверждается, прошел независимую проверку на полиграфе, получив результаты, удостоверяющие непричастность футболиста к ставкам.

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