Юрист Писарского: перевод денег другу в долг — это не ставка

Спортивный юрист Антон Смирнов, представляющий интересы нападающего "Сочи" Владимира Писарского, прокомментировал скандал с участием своего клиента.

Фото: ФК "Сочи"





При этом стало известно, что Писарский обратился в полицию с заявлением на руководство одной из букмекерских компаний и просьбой проверить действия некоторых должностных лиц РФС.



Ранее в некоторых СМИ вышла информация, что нападающий сделал ставку на матч со своим участием за "Сочи". Сообщалось, что это был первый переходной матч с "Пари НН" (1:2), в котором заработал удаление. После начала проверки, Писарский, утверждается, прошел независимую проверку на полиграфе, получив результаты, удостоверяющие непричастность футболиста к ставкам.