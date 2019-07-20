Александр Гацкан: не знаю, как можно было не поставить пенальти в ворота "Спартака"?

Многолетний игрок клуба, капитан команды "Ростов" Александр Гацкан, прокомментировал свой уход из команды после окончания игры со "Спартаком", что стала последней для игрока в желто-синей футболке.



– Какие чувства, какие ощущения испытываете после 11 лет в клубе?

– Только позитивные эмоции. Все супер, спасибо всем огромное, спасибо болельщикам, руководству, всем в клубе. Я всегда был рад играть за эту команду и отдал здесь 11 лет. Могу говорить только позитивные вещи об этом времени. Жизнь продолжается, я иду вперед. Надеюсь, что буду дальше в футболе.



– Чувствуется грусть в вашем голосе...

– Ну, конечно, 11 лет все-таки – это большой срок. Я провел их в этой команде, так что грусть есть. Но надо идти вперед.



– Сегодня получилась огненная и жесткая игра. Тяжело было входить в такой темп?

– Конечно, тяжело входить. Но что делать? Это наша профессия, надо выходить и доказывать, показывать результат. По игре могу сказать, что мы были достойны выиграть. Пару моментов у нас было приличных. Не знаю, как можно было не поставить в ворота "Спартака" пенальти. Но что делать? Это – "Спартак".



– Было ощущение, когда выходили на поле, что сейчас дожмете соперника?

– Да, конечно. Я выходил только с такой мыслью, что сейчас должны забить. Было бы лучше, если бы я забил, но ничего страшного. (смеется) Команда забила и это хорошо.



– Сейчас все ближе внедрение VAR. Как относитесь к этой системе?

– Я отношусь позитивно. Думаю, это поможет. Даже в сегодняшней игре можно было посмотреть некоторые моменты и сразу поставить пенальти. Это было бы более правильнее.



– Есть варианты продолжения карьеры? Вы остаетесь в РПЛ?

– Официально ничего еще нет. На следующей неделе, я думаю, наверное, будет известно.



Источник: www.rusfootball.info