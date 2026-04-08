Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Динамо
18:15
КраснодарНе начат
Зенит
20:45
СпартакНе начат

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
Барселона
22:00
АтлетикоНе начат
ПСЖ
22:00
ЛиверпульНе начат

Лига Европы УЕФА

МатчиНовости
Брага
19:45
БетисНе начат

Бояринцев высказался о прогрессе Соболева

Экс-игрок "Спартака" Денис Бояринцев оценил прогресс нападающего "Зенита" Александра Соболева в последних матчах.
Фото: ФК "Зенит"
"Соболев вырвал место в составе.
Он показывает стабильную игру. Плюс Саша в хорошей физической форме, а это важно для любого спортсмена. У него прёт, потому что в оптимальных кондициях", - сказал Бояринцев "Чемпионату".

В текущем сезоне Александр Соболев провел за петербургский "Зенит" во всех турнирах 30 матчей и записал на свой счет десять забитых мячей и три результативные передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 29-летнего форварда в 6 миллионов евро, контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2027 года.

По итогам 23 сыгранных туров команда Сергея Семака занимает второе место в турнирной таблице российского чемпионата с 51 набранным очком в своем активе и отстает от лидирующего "Краснодара" на один балл.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • -1
  • Не нравится