Бояринцев высказался о прогрессе Соболева

"Соболев вырвал место в составе.Он показывает стабильную игру. Плюс Саша в хорошей физической форме, а это важно для любого спортсмена. У него прёт, потому что в оптимальных кондициях", - сказал Бояринцев "Чемпионату".
В текущем сезоне Александр Соболев провел за петербургский "Зенит" во всех турнирах 30 матчей и записал на свой счет десять забитых мячей и три результативные передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 29-летнего форварда в 6 миллионов евро, контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2027 года.
По итогам 23 сыгранных туров команда Сергея Семака занимает второе место в турнирной таблице российского чемпионата с 51 набранным очком в своем активе и отстает от лидирующего "Краснодара" на один балл.