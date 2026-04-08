Семшов - о матче "Зенита" с "Крыльями": победа не слишком уверенная

"Я бы сказал, что победа не слишком уверенная.У питерцев есть проблемы с позиционной атакой — ее достаточно сложно выстроить, но есть и трудности в обороне, они многовато моментов позволяют создавать у своих ворот", - сказал Семшов "РБ Спорт".
В субботу, 4 апреля, питерцы обыграли самарцев на своём поле со счётом 2:1. В составе "Зенита" голами отличились Джон Джон (49') и Александр Соболев (55'). За "Крылья" единственный мяч забил Сергей Бабкин (75').
После 23 туров питерская команда с 51 очком занимает второе место турнирной таблицы РПЛ. "Крылья Советов" с 21 баллом располагаются на 13-й строчке и могут опуститься ниже по завершении всех матчей тура.