Семшов - о матче "Зенита" с "Крыльями": победа не слишком уверенная

Экс-игрок сборной России Игорь Семшов высказался о победе "Зенита" над "Крыльями Советов" в матче 23-го тура РПЛ.
Фото: ФК "Зенит"
"Я бы сказал, что победа не слишком уверенная.
У питерцев есть проблемы с позиционной атакой — ее достаточно сложно выстроить, но есть и трудности в обороне, они многовато моментов позволяют создавать у своих ворот", - сказал Семшов "РБ Спорт".

В субботу, 4 апреля, питерцы обыграли самарцев на своём поле со счётом 2:1. В составе "Зенита" голами отличились Джон Джон (49') и Александр Соболев (55'). За "Крылья" единственный мяч забил Сергей Бабкин (75').

После 23 туров питерская команда с 51 очком занимает второе место турнирной таблицы РПЛ. "Крылья Советов" с 21 баллом располагаются на 13-й строчке и могут опуститься ниже по завершении всех матчей тура.

