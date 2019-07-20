Футболист "Спартака", автор одного из забитых голов в ворота "Ростова" Георгий Джикия, прокомментировал итоги выездной игры против южной команды.
– Нам игра показалась интересной, а какого мнения участников встречи? Понравилась или нет?
– Открытая игра, да. Что касается результата, мы недовольны тем, что пропустили на последних минутах.
– Ожидали, что "Ростов" будет играть в такой открытый футбол? Все-таки в прошлом сезоне это была несколько другая команда.
– В принципе, ожидали. И когда забили в первом тайме, то понимали, что "Ростов" будет вперед идти. Вот и пропустили на последних минутах – это обидно.
– Чего не хватило? Концентрации?
– Ну, наверное, выключились в эпизоде. Понятное дело, что ошиблись все.
– Насколько объективно было сегодня судейство?
– Я судейство не комментирую.
– "Спартак" уже второй матч забивает с углового. Вы дополнительное время уделяете тренировкам стандартов?
– Да, мы уделяем время стандартам. И, слава богу, все это получается воплотить в игре.
– Все больше разговоров о скором пришествии VAR. Как оцените это нововведение?
– Нейтрально отношусь: введут – хорошо, не введут – тоже не расстроюсь.
Источник: www.rusfootball.info
Георгий Джикия: выключись в эпизоде со вторым пропущенным голом
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