Георгий Джикия: выключись в эпизоде со вторым пропущенным голом

Футболист "Спартака", автор одного из забитых голов в ворота "Ростова" Георгий Джикия, прокомментировал итоги выездной игры против южной команды.



– Нам игра показалась интересной, а какого мнения участников встречи? Понравилась или нет?

– Открытая игра, да. Что касается результата, мы недовольны тем, что пропустили на последних минутах.



– Ожидали, что "Ростов" будет играть в такой открытый футбол? Все-таки в прошлом сезоне это была несколько другая команда.

– В принципе, ожидали. И когда забили в первом тайме, то понимали, что "Ростов" будет вперед идти. Вот и пропустили на последних минутах – это обидно.



– Чего не хватило? Концентрации?

– Ну, наверное, выключились в эпизоде. Понятное дело, что ошиблись все.



– Насколько объективно было сегодня судейство?

– Я судейство не комментирую.



– "Спартак" уже второй матч забивает с углового. Вы дополнительное время уделяете тренировкам стандартов?

– Да, мы уделяем время стандартам. И, слава богу, все это получается воплотить в игре.



– Все больше разговоров о скором пришествии VAR. Как оцените это нововведение?

– Нейтрально отношусь: введут – хорошо, не введут – тоже не расстроюсь.



Источник: www.rusfootball.info