Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Оренбург
15:30
КраснодарНе начат
Сочи
18:00
ДинамоНе начат
Ростов
20:30
Нижний НовгородНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Енисей
0 - 2 0 2
УралЗавершен
СКА-Хабаровск
1 - 1 1 1
ЧайкаЗавершен
Шинник
0 - 0 0 0
Нефтехимик1 тайм
Ротор
18:30
УфаНе начат

Суперкубок Англии

Кристал Пэлас
17:00
ЛиверпульНе начат

В "Пари НН" высказались о будущем нападающего Боселли

Спортивный директор "Пари НН" Александр Удальцов прокомментировал возможный уход из команды форварда Хуана Боселли.
Фото: ФК "Пари НН"
- Зимой с ним была договоренность, что надо доиграть сезон. Он остаётся нашим ключевым игроком. Понятно, что игрок, который набрал такую статистику, вырос в цене. На данный момент на бумаге нет таких предложений, которые нас бы устроили.

25-летний нападающий Хуан Боселли присоединился к "Пари НН" в сентябре 2023 года. Его нынешний контракт действует до лета 2026-го. В текущем сезоне форвард принял участие в 4 матчах чемпионата и Кубка России и не отметился результативными действиями. Всего на счету уругвайца 14+4 по системе гол плюс пас в 59 играх за нижегородскую команду. Transfermarkt оценивает футболиста в 1,2 миллиона евро.

Источник: "Матч ТВ"

