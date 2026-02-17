"Это нас и подкупило". В "Балтике" прокомментировали переход Рядно

"На просмотре Рядно себя хорошо зарекомендовал, на фоне других ребят выглядел достаточно хорошо, плюс в коллективе быстро адаптировался - он коммуникабельный и профессиональный футболист. В целом это нас и подкупило.
Плюс он молодой, перспективный, с левой ногой, достаточно востребованная позиция. По типажу он подходит, поэтому все сложилось удачно", - сказал Маргарян.
Вчера, 16 февраля, "Балтика" официально объявила о трансфере защитника московского ЦСКА Михаила Рядно. Стороны подписали трудовое соглашение до конца декабря 2029 года.
Напомним, ранее игрок находился на просмотре в калининградской команде на зимних сборах в Турции.
20-летний Рядно является воспитанником Академии ЦСКА. В составе основной команды "армейцев" футболист провел 13 матчей во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом и одной результативной передачей.
Источник: "Матч ТВ"