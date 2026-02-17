"Это нас и подкупило". В "Балтике" прокомментировали переход Рядно

Спортивный директор "Балтики" Армен Маргарян ответил, что стало ключевым фактором в подписании защитника Михаила Рядно.

Фото: ФК "Балтика"

"На просмотре Рядно себя хорошо зарекомендовал, на фоне других ребят выглядел достаточно хорошо, плюс в коллективе быстро адаптировался - он коммуникабельный и профессиональный футболист. В целом это нас и подкупило.