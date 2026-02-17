Матчи Скрыть

Галатасарай
20:45
ЮвентусНе начат
Боруссия Д
23:00
АталантаНе начат
Монако
23:00
ПСЖНе начат
Бенфика
23:00
Реал МадридНе начат

Товарищеские матчи. Клубы

Динамо Мх
16:00
АндижанНе начат
Крылья Советов
16:00
ЧелябинскНе начат
Краснодар
16:00
ЗенитНе начат

Ари считает, что "Торпедо" закончит сезон в топ-5 ФНЛ. Сейчас команда занимает 15 место

Спортивный директор "Торпедо" Ари рассказал, как проходят зимние сборы команды.
Фото: ФК "Торпедо"
По словам Ари, команда хорошо работает на сборах - он надеется, что "Торпедо" закончит сезон в топ-5.

- Сборы проходят очень хорошо. Команда работает почти месяц. Очень интенсивные тренировки.
Выход в РПЛ? Сейчас мы внизу. Но, надеюсь, когда закончится сезон, мы будем в топ-5, - приводит слова Ари "СЭ".

По итогам прошлого сезона московское "Торпедо" заняло второе место в Первой Лиге и напрямую вышло в РПЛ. Команду исключили из числа участников РПЛ из-за судейского скандала - сообщалось, что руководители клуба предлагали футбольным арбитрам взятки за обеспечение положительного результата для "автозаводцев", дело продолжается.

По итогам 21 сыгранного тура команда Олега Кононова занимает 15 место в турнирной таблице Первой Лиги с 21 баллом в своем активе.

