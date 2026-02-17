Ари считает, что "Торпедо" закончит сезон в топ-5 ФНЛ. Сейчас команда занимает 15 место

- Сборы проходят очень хорошо. Команда работает почти месяц. Очень интенсивные тренировки.
Выход в РПЛ? Сейчас мы внизу. Но, надеюсь, когда закончится сезон, мы будем в топ-5, - приводит слова Ари "СЭ".
По итогам прошлого сезона московское "Торпедо" заняло второе место в Первой Лиге и напрямую вышло в РПЛ. Команду исключили из числа участников РПЛ из-за судейского скандала - сообщалось, что руководители клуба предлагали футбольным арбитрам взятки за обеспечение положительного результата для "автозаводцев", дело продолжается.
По итогам 21 сыгранного тура команда Олега Кононова занимает 15 место в турнирной таблице Первой Лиги с 21 баллом в своем активе.