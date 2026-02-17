Сборная Гватемалы отказалась от товарищеского матча с Россией в марте

"Мы не сможем сыграть с Россией в марте. У нас уже запланированы матчи с Алжиром и Перу.
Российская сторона сделала нам предложение сыграть в России, но из-за предварительных договоренностей с другими соперниками мы были вынуждены отказать", - сказал Паис.
Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что в мартовскую международную паузу сборная России сыграет два товарищеских матча против национальных команд из Южной Америки и Африки. Сообщалось, что подопечные Валерия Карпина встретятся со сборными Мали и Гватемалы, а игры пройдут в Краснодаре и Санкт-Петербурге 27 и 31 марта соответственно.
Источник: Sport24