Сборная Гватемалы отказалась от товарищеского матча с Россией в марте

Президент Федерации футбола Гватемалы Херардо Паис рассказал, что национальная сборная не сможет весной провести игру против России.

Фото: сборная России

"Мы не сможем сыграть с Россией в марте. У нас уже запланированы матчи с Алжиром и Перу.