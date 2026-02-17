Матчи Скрыть

Галатасарай
20:45
Ювентус
Боруссия Д
23:00
Аталанта
Монако
23:00
ПСЖ
Бенфика
23:00
Реал Мадрид

Товарищеские матчи. Клубы

Динамо Мх
16:00
Андижан
Крылья Советов
16:00
Челябинск
Краснодар
16:00
Зенит

Сборная Гватемалы отказалась от товарищеского матча с Россией в марте

Президент Федерации футбола Гватемалы Херардо Паис рассказал, что национальная сборная не сможет весной провести игру против России.
Фото: сборная России
Паис также сообщил, что, возможно, у команд получится сыграть в июне или после чемпионата мира в США.

"Мы не сможем сыграть с Россией в марте. У нас уже запланированы матчи с Алжиром и Перу.

Российская сторона сделала нам предложение сыграть в России, но из-за предварительных договоренностей с другими соперниками мы были вынуждены отказать", - сказал Паис.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что в мартовскую международную паузу сборная России сыграет два товарищеских матча против национальных команд из Южной Америки и Африки. Сообщалось, что подопечные Валерия Карпина встретятся со сборными Мали и Гватемалы, а игры пройдут в Краснодаре и Санкт-Петербурге 27 и 31 марта соответственно.

Источник: Sport24

