Матчи Скрыть

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
Галатасарай
20:45
ЮвентусНе начат
Боруссия Д
23:00
АталантаНе начат
Монако
23:00
ПСЖНе начат
Бенфика
23:00
Реал МадридНе начат

Товарищеские матчи. Клубы

Динамо Мх
16:00
АндижанНе начат
Крылья Советов
16:00
ЧелябинскНе начат
Краснодар
16:00
ЗенитНе начат

Футбольный агент назвал тройку претендентов на чемпионство в РПЛ

Футбольный агент Владимир Кузьмичев высказался о чемпионской гонке в РПЛ.
Фото: ФК "Зенит"
По словам Кузьмичева, чемпионство в РПЛ разыграют "Зенит" и "Краснодар", но борьбу им может навязать ЦСКА.

- Думаю, два основных претендента на золото — это "Краснодар" и "Зенит". На мой взгляд, именно эти клубы разыграют чемпионство в этом сезоне. Но я бы не списывал со счетов ЦСКА, они здорово усилились зимой. Команду пополнили футболисты, у которых есть опыт борьбы за самые высокие места. ЦСКА способен бросить вызов "Зениту" и "Краснодару", - приводит слова Кузьмичева "РБ Спорт".

В зимнее трансферное окно ЦСКА выкупил полузащитника Дмитрия Баринова у московского "Локомотива" за 2 миллиона евро, приобрел форварда Максима Воронова у "Урала" за 2 миллиона евро, а также подписал Данилу Козлова, который выступал за "Краснодар", за 1,65 миллионов евро. Также "армейцы" подписали форварда Лусиано Гонду и центрального защитника Матеуса Рейса.

По итогам 18 сыгранных туров "Краснодар" лидирует в турнирной таблице российского чемпионата с 40 набранными очками. Петербургский "Зенит" располагается на второй строчке с 39 баллами, ЦСКА занимает четвертое место с 36 очками в своем активе.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится