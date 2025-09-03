- Дуарте в последнее время выглядел неплохо. Но было очень много критики, особенно в начале его карьеры за "Спартак". Руководство посчитало нужным отпустить его. Алексис не был счастлив в команде, - сказал Ледяхов "Чемпионату".
Алексис Дуарте выступал за "Спартак" с 2022 года. За этот период парагвайский защитник принял участие в 67 матчах за красно-белых во всех турнирах, отдав одну голевую передачу. Алексис Дуарте перешел из "Спартака" в бразильский "Сантос".
Бывший игрок "Спартака" отреагировал на уход защитника из клуба
Бывший игрок "Спартака" Игорь Ледяхов высказался об уходе защитника красно-белых Алексиса Дуарте из клуба.
Фото: "Чемпионат"