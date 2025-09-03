Матчи Скрыть

Первая лига

Енисей
15:00
ШинникНе начат
Волга Ул
17:30
ЧерноморецНе начат
Нефтехимик
18:00
РодинаНе начат
Сокол
18:00
КАМАЗНе начат
Чайка
18:30
РоторНе начат
Торпедо
19:00
УфаНе начат
Арсенал Тула
20:00
СКА-ХабаровскНе начат

Бывший игрок "Спартака" отреагировал на уход защитника из клуба

Бывший игрок "Спартака" Игорь Ледяхов высказался об уходе защитника красно-белых Алексиса Дуарте из клуба.
Фото: "Чемпионат"
- Дуарте в последнее время выглядел неплохо. Но было очень много критики, особенно в начале его карьеры за "Спартак". Руководство посчитало нужным отпустить его. Алексис не был счастлив в команде, - сказал Ледяхов "Чемпионату".

Алексис Дуарте выступал за "Спартак" с 2022 года. За этот период парагвайский защитник принял участие в 67 матчах за красно-белых во всех турнирах, отдав одну голевую передачу. Алексис Дуарте перешел из "Спартака" в бразильский "Сантос".

