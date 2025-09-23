"Он хорошо вписался в команду, с мячом работает на высоком уровне. Я, Матвей Кисляк и Матеус хорошо понимаем друг друга в центре поля. Мы ему помогаем, поддерживаем. Благодаря хорошей атмосфере в коллективе, он адаптировался быстро и сейчас показывает свой футбол. Надеюсь, что будет продолжать в том же духе", - сказал Обляков в интервью Metaraitings.
Матеус Алвес перешёл в ЦСКА этим летом из "Сан Паулу". Бразилец в этом сезоне сыграл в девяти матчах во всех турнирах, отметился двумя забитыми мячами и отдал одну голевую передачу. Последнюю игру в чемпионате страны с "Сочи" пропускал из-за дисквалификации.
В понедельник, 22 сентября подопечные Челестини на выезде обыграли команду Осинькина (3:1) в рамках девятого тура Российской Премьер-Лиги. Счёт открыл полузащитник "Сочи" Антон Зиньковский. Во втором тайме "армейцы" отыгрались и вышли вперёд благодаря двум забитым пенальти Ивана Облякова. На 90+6-й минуте Матвей Кисляк довёл счет до 3:1.
После сыгранных девяти туров ЦСКА занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России, имея в своем активе 18 очков.
Следующий матч "армейцы" проведут дома против "Балтики". Встреча пройдёт в воскресенье, 28 сентября.
Обляков высказался о бразильском новичке ЦСКА
Полузащитник ЦСКА Иван Обляков поделился мнением об адаптации бразильского новичка команды Матеуса Алвеса.
Фото: ПФК ЦСКА