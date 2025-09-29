"У Краснодара нет никаких проблем. У нас не плохая серия игр сейчас, мы всегда вместе и будем делать всё, чтобы заполучить титул", - сказал Аугусто в интервью "РБ Спорт".
Бразильский полузащитник перешёл в "Краснодар" в это летнее трансферное окно. Дуглас Аугусто подписал с "быками" трёхлетний контракт.
В субботу, 27 сентября, "Краснодар" на выезде сыграл вничью с "Ростовом" (0:0). Подопечные Мурада Мусаева во втором туре подряд потеряли очки. До этого они уступили дома "Зениту" (0:2).
После 10 сыгранных туров чемпионата России "Краснодар" находится на третьем месте в турнирной таблице с 20 очками. В следующем туре "быки" на своём поле примут грозненский "Ахмат".
Напомним, что в прошлом сезоне "Краснодар" впервые в своей истории стал чемпионом страны.
Полузащитник "Краснодара": будем делать всё, чтобы заполучить титул
Полузащитник "Краснодара" Дуглас Аугусто прокомментировал последние неудачные результаты команды.
Фото: ФК "Краснодар"