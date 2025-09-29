Матчи Скрыть

Губерниев назвал лучшего тренера РПЛ на данный момент

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев назвал лучшего тренера РПЛ.
Фото: ФК "Балтика"
"Талалаев — молодец, "Балтика" — прекрасна! Команда, безусловно, будет оступаться, над стабильностью ей ещё нужно поработать. Но шаги Талалаев делает абсолютно правильные, лучший тренер в РПЛ здесь и сейчас", - цитирует Губерниева Metaratings.

После 10 сыгранных туров калининградская "Балтика" располагается на 6 строчке в турнирной таблице чемпионата России с 17 набранными очками в своем активе. В 11 туре Российской Премьер-Лиги команда Андрея Талалаева сыграет на домашнем стадионе с махачкалинским "Динамо".

По итогам прошлого сезона калининградцы стали чемпионами Первой Лиги и напрямую вышли в Российскую Премьер-Лигу. Андрей Талалаев является главным тренером "Балтики" с сентября 2024 года.

