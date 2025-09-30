Полузащитник "Краснодара": в матче с "Зенитом" арбитр свистел все фолы в пользу петербуржцев

"Против "Зенита" вышел очень хороший матч. У нас было много возможностей, но не всеми удалось воспользоваться. В этой игре меня очень удивил арбитр. Он свистел все фолы в пользу "Зенита", - цитирует Аугусто "РБ Спорт".
В 9 туре Российской Премьер-Лиги "Краснодар" на домашнем стадионе уступил петербургскому "Зенит" со счетом 0:2, забитыми мячами отметились Максим Глушенков и Луис Энрике.
После 10 сыгранных туров краснодарцы располагаются на 3 строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 20 набранными очками. Петербуржцы занимают 4 место с 19 баллами в своем активе.
Фото: ФК "Краснодар"