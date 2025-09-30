Бывший арбитр ФИФА - о нарушении Садулаева в матче с "Акроном": непонятно, что делал VAR

"Согласен, что тут красная. У меня нет объяснений, что делал арбитр VAR Шадыханов, потому что момент довольно простой. Хочется, чтобы Мажич пояснил. Такой момент, когда вроде всё очевидно, но два судьи ФИФА не принимают решение. Поэтому хочется узнать, какие были аргументы", - сказал Лапочкин в интервью "Матч ТВ".
В субботу, 27 сентября, "Ахмат" одержал разгромную победу над "Акроном". Матч десятого тура Российской Премьер-Лиги завершился со счетом 3:0. Во втором тайме полузащитник грозненцев Лечи Садулаев опасно сыграл прямой ногой против голкипера тольяттинцев Виталия Гудиева. За этот фол вингер получил жёлтую карточку.
После 10 туров "Ахмат" набрал 15 очков и поднялся на восьмое место в турнирной таблице чемпионата России. Напомним, в августе 2025 года грозненцев возглавил Станислав Черчесов. Под его руководством команда не проиграла ни одного матча.
Фото: ФК "Ахмат"