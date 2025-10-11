"Я думаю, что нужно смотреть тогда, когда трансферное окно откроется. Хочу играть и доказать то, что я достоин игрового времени и что я могу конкурировать", - передаёт слова Сафонова "РБ Спорт".
Последний матч в составе "ПСЖ" Матвей Сафонов провёл в финале Кубка Франции в мае против "Реймса" (3:0). За это время голкипер успел сыграть в трёх матчах за сборную России - против Нигерии (1:1), Катара (4:1) и Ирана (2:1). Вчера, 10 октября в игре с иранцами Матвей Сафонов был капитаном национальной команды.
Сафонов - об уходе из "ПСЖ": хочу доказать, что достоин игрового времени
Вратарь "ПСЖ" Матвей Сафонов прокомментировал свои дальнейшие перспективы в клубе.
Фото: официальный сайт РФС