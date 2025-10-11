Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Арсенал Тула
0 - 1 0 1
Торпедо1 тайм
Спартак Кострома
0 - 1 0 1
КАМАЗ1 тайм
Сокол
0 - 1 0 1
Уфа1 тайм
Волга Ул
16:00
ЕнисейНе начат
Нефтехимик
17:00
ЧайкаНе начат
Шинник
17:00
ФакелНе начат
Родина
19:00
СКА-ХабаровскНе начат

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Латвия
16:00
АндорраНе начат
Норвегия
19:00
ИзраильНе начат
Венгрия
19:00
АрменияНе начат
Болгария
21:45
ТурцияНе начат
Эстония
21:45
ИталияНе начат
Сербия
21:45
АлбанияНе начат
Испания
21:45
ГрузияНе начат
Португалия
21:45
ИрландияНе начат

Сафонов - об уходе из "ПСЖ": хочу доказать, что достоин игрового времени

Вратарь "ПСЖ" Матвей Сафонов прокомментировал свои дальнейшие перспективы в клубе.
Фото: официальный сайт РФС
"Я думаю, что нужно смотреть тогда, когда трансферное окно откроется. Хочу играть и доказать то, что я достоин игрового времени и что я могу конкурировать", - передаёт слова Сафонова "РБ Спорт".

Последний матч в составе "ПСЖ" Матвей Сафонов провёл в финале Кубка Франции в мае против "Реймса" (3:0). За это время голкипер успел сыграть в трёх матчах за сборную России - против Нигерии (1:1), Катара (4:1) и Ирана (2:1). Вчера, 10 октября в игре с иранцами Матвей Сафонов был капитаном национальной команды.

