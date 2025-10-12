"Он трудоголик, работает, просыпается и всё время думает о футболе, поэтому такой результат. По-другому никак. На таком уровне по-другому не получится", - приводит слова Нойя "Чемпионат".
Фабио Челестини был назначен на пост главного тренера ЦСКА летом текущего года, ранее специалист работал в ряде швейцарских клубов.
После 11 сыгранных туров "армейцы" лидируют в турнирной таблице российского чемпионата с 24 набранными очками в своем активе. ЦСКА является действующим обладателем Кубка и Суперкубка России.
"Работает, просыпается и всё время думает о футболе". Тренер ЦСКА - о Челестини
Тренер ЦСКА Хавьер Нойя высказался о работе с Фабио Челестини.
Фото: ПФК ЦСКА