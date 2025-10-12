Матчи Скрыть

Первая лига

Ротор
16:00
ЧерноморецНе начат

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Сан-Марино
16:00
КипрНе начат
Шотландия
19:00
БеларусьНе начат
Нидерланды
19:00
ФинляндияНе начат
Фарерские острова
19:00
ЧехияНе начат
Дания
21:45
ГрецияНе начат
Румыния
21:45
АвстрияНе начат
Литва
21:45
ПольшаНе начат
Хорватия
21:45
ГибралтарНе начат

Товарищеские матчи. Сборные

Мальта
20:00
Босния и ГерцеговинаНе начат

"Работает, просыпается и всё время думает о футболе". Тренер ЦСКА - о Челестини

Тренер ЦСКА Хавьер Нойя высказался о работе с Фабио Челестини.
Фото: ПФК ЦСКА
"Он трудоголик, работает, просыпается и всё время думает о футболе, поэтому такой результат. По-другому никак. На таком уровне по-другому не получится", - приводит слова Нойя "Чемпионат".

Фабио Челестини был назначен на пост главного тренера ЦСКА летом текущего года, ранее специалист работал в ряде швейцарских клубов.

После 11 сыгранных туров "армейцы" лидируют в турнирной таблице российского чемпионата с 24 набранными очками в своем активе. ЦСКА является действующим обладателем Кубка и Суперкубка России.

