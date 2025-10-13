Генсек РФС – о совмещении постов Карпиным: я хотел бы, чтобы Валерий Георгиевич работал только в сборной

"Нас все устраивает. Но я хотел бы, чтобы Валерий Георгиевич работал только в сборной. Нам так удобнее, в том числе из-за ежедневного нахождения тренера в офисе и обсуждений каких-то вопросов. Но текущая ситуация для нас вполне приемлемая", — приводит слова Митрофанова Sport24.
Карпин возглавил московское "Динамо" летом 2025 года. Под его руководством в текущем сезоне бело-голубые набрали 15 очков и занимают восьмое место в турнирной таблице РПЛ. С июля 2021 года Карпин является главным тренером сборной России по футболу. Этой осенью под его руководством национальная команда провела три товарищеские встречи. В сентябре сборная России вничью сыграла с Иорданией (0:0), разгромила Катар (4:1), а также одержала победу над Ираном (2:1).
Следующий матч сборной России состоится во вторник, 14 октября. Команда Валерия Карпина встретится с Боливией в Москве. Начало – в 20:00 по столичному времени.
Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов высказался о совмещении Валерием Карпиным постов главного тренера "Динамо" и сборной России по футболу.
