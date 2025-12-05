"Ролан не будет уходить из "Динамо". Даже если найдут какого-то другого человека, Ролан останется в штабе. Здесь ничего страшного нет. И это правильно. Чем больше футбольных людей, тем лучше", - заявил Мостовой.
Ролан Гусев возглавил московское "Динамо" в статусе исполняющего обязанности после ухода из клуба главного тренера Валерия Карпина. Ранее специалист работал в его штабе в качестве ассистента.
В концовке минувшего сезона Гусев также возглавлял команду в качестве временного тренера после увольнения чеха Марцела Лички.
Источник: "Чемпионат".
Мостовой: Ролан Гусев останется в "Динамо"
Экс-игрок сборных СССР и России Александр Мостовой высказался о будущем тренера "Динамо" Ролана Гусева.
Фото: ФК "Динамо" Москва ВКонтакте