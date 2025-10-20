Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Волга Ул
17:00
УфаНе начат
Чайка
18:00
УралНе начат
Черноморец
18:30
НефтехимикНе начат
Торпедо
19:30
ШинникНе начат
Факел
19:30
РоторНе начат

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Вест Хэм
22:00
БрентфордНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Алавес
22:00
ВаленсияНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Кремонезе
21:45
УдинезеНе начат

"Никакой замены Акинфееву мы не видим". Газзаев раскритиковал игру Торопа

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев высказался об игре вратаря Владислава Торопа в матче 12-го тура РПЛ с "Локомотивом" (0:3).
Фото: ПФК ЦСКА
- Тороп сыграл неудачно. Он выглядел также неуверенно, как и в матче против "Спартака". К сожалению, никакой замены Акинфееву мы не видим. Дай Бог ему здоровья, чтобы он и дальше играл. Возвращаясь к Торопу, вратарь не должен брать только то, что в руки летит — он обязан выручать.

В субботу, 18 октября, состоялось столичное дерби между "Локомотивом" и ЦСКА в рамках 12-го тура Российской Премьер-Лиги. Матч проходил на стадионе "РЖД Арена" и завершился разгромным поражением "армейцев" со счетом 0:3. Один из голов нападающий "железнодорожников" Дмитрий Воробьев забил прямым ударом от углового флажка.

Напомним, основной вратарь красно-синих Игорь Акинфеев пропускал игру из-за полученного ранее повреждения. Ворота ЦСКА защищал 21-летний Владислав Тороп.

Источник: "СЭ"

