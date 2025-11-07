"Могу ли прокомментировать решение КДК и буду ли подавать апелляцию? Без комментариев", - передает слова Садыгова "Матч ТВ".
Напомним, ранее сегодня, 7 ноября, КДК РФС вынес решение о пожизненном отстранении бизнесмена Туфана Садыгова, финансирующего "Химки", от футбольной деятельности. Также глава Контрольно?дисциплинарного комитета Российского футбольного союза Артур Григорьянц сообщил, что общий долг подмосковного клуба на сегодняшний день составляет больше 1 млрд рублей.
Садыгов отреагировал на пожизненное отстранение от футбола
Бывший инвестор "Химок" Туфан Садыгов прокомментировал решение КДК РФС.
Фото: пресс-служба Правительства РБ