Карпин ответил на вопрос об усталости от совмещения постов

Главный тренер сборной России и московского "Динамо" Валерий Карпин прокомментировал совмещение постов.
"Когда устану, вы об этом узнаете", - сказал Карпин в интервью "Матч ТВ".

Валерий Карпин возглавляет сборную России с июля 2021 года, а главным тренером московского "Динамо" стал в июне 2025 года.

В текущем сезоне бело-голубые под его руководством одержали четыре победы, пять раз сыграли вничью и потерпели шесть поражений. После первого круга динамовцы находятся на 10 строчке в турнирной таблице с 17 набранными очками.

Сборная России в октябре выиграла свои два товарищеских матча против Ирана (2:1) и Боливии (3:0). 12 ноября национальная команда сыграет против Перу в Санкт-Петербурге, а 15 ноября встретится с Чили в Сочи.

