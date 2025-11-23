Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

Крылья Советов
13:00
РостовНе начат
Нижний Новгород
15:15
ЗенитНе начат
Динамо
17:30
Динамо МхНе начат
Локомотив
19:45
КраснодарНе начат

Первая лига

Енисей
0 - 0 0 0
РодинаЗавершен
Уфа
14:00
ФакелНе начат
КАМАЗ
17:00
СКА-ХабаровскНе начат
Шинник
17:00
СоколНе начат

Английская премьер-лига

Лидс
17:00
Астон ВиллаНе начат
Арсенал
19:30
ТоттенхэмНе начат

Чемпионат Испании. Примера

Овьедо
16:00
Райо ВальеканоНе начат
Бетис
18:15
ЖиронаНе начат
Хетафе
20:30
АтлетикоНе начат
Эльче
23:00
Реал МадридНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

Верона
14:30
ПармаНе начат
Кремонезе
17:00
РомаНе начат
Лацио
20:00
ЛеччеНе начат
Интер
22:45
МиланНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

РБ Лейпциг
17:30
ВердерНе начат
Санкт-Паули
19:30
УнионНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

Осер
17:00
ЛионНе начат
Тулуза
19:15
АнжеНе начат
Брест
19:15
МетцНе начат
Нант
19:15
ЛорьянНе начат
Лилль
22:45
ПарижНе начат

В ЦСКА высказались о готовности Акинфеева после длительного отсутствия

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини прокомментировал игру вратаря Игоря Акинфеева в дерби со "Спартаком".
Фото: ПФК ЦСКА
"Акинфеев вернулся на поле после длительного отсутствия? Он в хорошем состоянии, никаких проблем нет, он готов на 100%. Посмотрим, кто будет играть в матче Кубка России", - цитирует Челестини "Матч ТВ".

Вчера, 22 ноября, Игорь Акинфеев вышел в стартовом составе ЦСКА на дерби против "Спартака" в 16-м туре Российской Премьер-Лиги (0:1). Последний раз голкипер играл 5 октября. В 11-м туре чемпионата вратарь получил травму и пропустил четыре встречи.

В этом сезоне 39-летний Акинфеев принял участие в 13 матчах, в которых пропустил 11 мячей и трижды оставил ворота "сухими".

