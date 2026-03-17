ЦСКА пропустил четыре гола от "Краснодара". Рейс и Мойзес получили по красной

В ответном матче 1/2 финала Кубка России Пути РПЛ "Краснодар" на своём поле не оставил шансов ЦСКА - 4:0.
Фото: ФК "Краснодар"
Хозяева повели уже в первом тайме - отличился Дуглас Аугусто. Перед перерывом армейцы остались вдесятером после удаления Матеуса Рейса, что серьёзно осложнило им задачу.

После перерыва команда из Краснодара окончательно переломила ход встречи: Жоау Батчи удвоил преимущество, затем Джон Кордоба сделал счёт крупным. На 63-й минуте ЦСКА лишился ещё одного игрока - красную карточку получил Мойзес, а вскоре Батчи оформил дубль.

В итоге "Краснодар" вышел в финал Пути РПЛ, тогда как ЦСКА продолжит выступление в Пути регионов.

Путь РПЛ. 1/2 финала. Ответный матч

Первый матч - 1:3

Голы: Дуглас Аугусто, 20, Батчи, 48, 67, Кордоба, 58.

"Краснодар": Агкацев, Тормена, Диего Коста, Пальцев, Оласа, Дуглас Аугусто (Ленини, 66), Кривцов, Виктор Са (Боселли, 77), Сперцян (Буркин, 90), Батчи (Гусейнов, 90), Кордоба.

ЦСКА: Тороп, Мойзес, Гайич, Жоао Виктор, Матеус Рейс, Баринов, Кисляк (Козлов, 72), Обляков (Лукин, 88), Глебов (Мусаев, 72), Круговой, Лусиано (Данилов, 46).

Предупреждения: Батчи, 2, Кривцов, 39, Жоао Виктор, 42, Дуглас Аугусто, 55, Мойзес, 63, Ленини, 70, Баринов, 82.

Удаления: Матеус Рейс, 45+3, Мойзес, 63.

