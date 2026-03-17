Сафонов сыграет против "Челси" с первых минут

Парижский клуб подходит к игре с серьёзным преимуществом - в первой встрече "ПСЖ" разгромил соперника со счётом 5:2. Лондонцам для выхода дальше необходимо отыгрывать разницу в три мяча.
Россиянин Матвей Сафонов вновь сыграет в стартовом составе команды.
"ПСЖ": Сафонов, Хакими, Маркиньос, Пачо, Мендеш, Невеш, Заир-Эмери, Витинья, Кварацхелия, Дембеле, Баркола.
Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск.
В Лондоне сегодня пройдёт ответная встреча 1/8 финала Лиги чемпионов между "Челси" и "ПСЖ".
Фото: ФК "ПСЖ"