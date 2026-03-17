Российский вратарь установил рекорд Лиги чемпионов

Никита Хайкин стал рекордсменом Лиги чемпионов по количеству сейвов за один сезон.

Фото: Getty Images

Вратарь "Будё-Глимт" достиг отметки в 64 спасения и превзошёл прежний показатель Тибо Куртуа, который в сезоне-2021/2022 сделал 59 сейвов. Об этом сообщается на официальном сайте УЕФА.



Рекорд был установлен в ответном матче 1/8 финала против "Спортинга", который проходит в Лиссабоне. На момент написания новости португальцы ведут 2:0. В первой игре противостояния норвежская команда уверенно обыграла соперника - 3:0.