Кубок России

Краснодар
18:00
ОренбургНе начат
ЦСКА
18:00
Динамо МхНе начат
Нефтехимик
20:30
РостовНе начат
Локомотив
20:30
СпартакНе начат

Лига Чемпионов УЕФА

Пафос
20:45
МонакоНе начат
Копенгаген
20:45
КайратНе начат
Спортинг Лиссабон
23:00
БрюггеНе начат
Арсенал
23:00
БаварияНе начат
Олимпиакос
23:00
Реал МадридНе начат
Атлетико
23:00
ИнтерНе начат
ПСЖ
23:00
ТоттенхэмНе начат
Ливерпуль
23:00
ПСВНе начат
Айнтрахт
23:00
АталантаНе начат

Тюкавин заявил, что все еще не набрал оптимальную форму после травмы

Нападающий "Динамо" Константин Тюкавин рассказал о текущей физической форме.
"Понятно, что я пока не в лучшей форме. Наверное, это видно. Сколько решит тренерский штаб, столько и буду играть. Не обижусь, если на 20-30-й минутах меня поменяют", — приводит слова Тюкавина "РБ Спорт".

Тюкавин получил разрыв крестообразной связки колена в марте 2025 года, из-за чего не принимал участия в матчах до 13 сентября. В текущем сезоне форвард принял участие в 12 матчах во всех турнирах, в которых записал на свой счет четыре гола и четыре результативные передачи.

Ближайший матч "Динамо" состоится в четверг, 27 ноября. В этот день бело-голубые встретятся с "Зенитом" в ответном четвертьфинальном матче Кубка России. Игра пройдет на "ВТБ Арене" в Москве. Начало – в 20:30 по столичному времени. В первой встрече команд бело-голубые одержали победу со счетом 3:1.

