Полузащитник ЦСКА высказался о возможном переходе в клуб из АПЛ

"Сейчас я ни о чем не думаю. Я на 100% сосредоточен на ЦСКА. Только Богу известно о будущем. Сейчас я играю за ЦСКА. Поэтому, пока я здесь, не думаю ни о чем другом", - цитирует Алвеса Sport24.
Ранее агент полузащитника ЦСКА Матеуса Алвеса заявил, что клубы Английской Премьер-лиги следят за бразильцем. Футболист выступает за московский клуб с лета текущего года.
В текущем сезоне полузащитник провел за ЦСКА во всех турнирах 17 матчей и записал на свой счет 2 забитых мяча и 1 голевую передачу. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 20-летнего футболиста в 6 миллионов евро.
Полузащитник ЦСКА Матеус Алвес высказался о возможном переходе в английский клуб.
Фото: ПФК ЦСКА