Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
КАМАЗ
18:00
Крылья СоветовНе начат
Динамо
20:30
ЗенитНе начат

Лига Европы УЕФА

МатчиНовости
Рома
20:45
МидтьюлландНе начат
Астон Вилла
20:45
Янг БойзНе начат
Ракув
20:45
РапидНе начат
Фейеноорд
20:45
СелтикНе начат
Фенербахче
20:45
ФеренцварошНе начат
Виктория П
20:45
ФрайбургНе начат
Лудогорец
20:45
СельтаНе начат
Порту
20:45
НиццаНе начат
ПАОК
20:45
БраннНе начат
Лилль
20:45
Динамо ЗагребНе начат
Гоу Эхед Иглс
23:00
ШтутгартНе начат
Рейнджерс
23:00
БрагаНе начат
Панатинаикос
23:00
ШтурмНе начат
Маккаби Тель-Авив
23:00
ЛионНе начат
Ноттингем Форест
23:00
МальмёНе начат
Генк
23:00
БазельНе начат
Бетис
23:00
УтрехтНе начат
Болонья
23:00
Ред Булл ЗальцбургНе начат
Црвена Звезда
23:00
ФКСБНе начат

Лига конференций УЕФА

Хамрун Спартанс
20:45
ЛинкольнНе начат
АЗ Алкмар
20:45
ШелбурнНе начат
Зриньски
20:45
ХеккенНе начат
Слован
20:45
Райо ВальеканоНе начат
Лех
20:45
ЛозаннаНе начат
Университатя Крайова
20:45
МайнцНе начат
Омония
20:45
Динамо КиевНе начат
Сигма
20:45
ЦелеНе начат
Ягеллония
23:00
КуПСНе начат
Дрита
23:00
ШкендияНе начат
Страсбург
23:00
Кристал ПэласНе начат
Шэмрок Роверс
23:00
ШахтерНе начат
Легия
23:00
СпартаНе начат
Абердин
23:00
НоаНе начат
Фиорентина
23:00
АЕК АфиныНе начат
Риека
23:00
АЕК ЛарнакаНе начат
Брейдаблик
23:00
СамсунспорНе начат

Полузащитник ЦСКА высказался о возможном переходе в клуб из АПЛ

Полузащитник ЦСКА Матеус Алвес высказался о возможном переходе в английский клуб.
Фото: ПФК ЦСКА
"Сейчас я ни о чем не думаю. Я на 100% сосредоточен на ЦСКА. Только Богу известно о будущем. Сейчас я играю за ЦСКА. Поэтому, пока я здесь, не думаю ни о чем другом", - цитирует Алвеса Sport24.

Ранее агент полузащитника ЦСКА Матеуса Алвеса заявил, что клубы Английской Премьер-лиги следят за бразильцем. Футболист выступает за московский клуб с лета текущего года.

В текущем сезоне полузащитник провел за ЦСКА во всех турнирах 17 матчей и записал на свой счет 2 забитых мяча и 1 голевую передачу. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 20-летнего футболиста в 6 миллионов евро.

