Голенков ответил, сможет ли "Ростов" попасть в топ-6 РПЛ по итогам сезона

"Реально ли "Ростову" зацепиться за место в шестерке? Если бы чемпионат только начинался, думаю, было бы реально, а если сейчас смотреть в таблицу, то тяжело", - сказал Голенков "Матч ТВ".
На данный момент "Ростов" занимает десятое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 18 очков в 16-ти матчах. Подопечные Джонатана Альбы одержали 4 победы, 6 раз сыграли вничью и потерпели 6 поражений в лиге.
Следующий матч команды состоится против московского "Локомотива" в рамках 17-го тура РПЛ. Начало - в 16:30 по московскому времени.
Футболист "Ростова" Егор Голенков оценил шансы команды на попадание в топ-6 РПЛ по итогам сезона.
Фото: ФК "Ростов"