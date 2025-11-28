Матчи Скрыть

Первая лига

Черноморец
19:00
ШинникНе начат

Чемпионат Испании. Примера

Хетафе
23:00
ЭльчеНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

Комо
22:45
СассуолоНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

Боруссия М
22:30
РБ ЛейпцигНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

Метц
22:45
РеннНе начат

Голенков ответил, сможет ли "Ростов" попасть в топ-6 РПЛ по итогам сезона

Футболист "Ростова" Егор Голенков оценил шансы команды на попадание в топ-6 РПЛ по итогам сезона.
Фото: ФК "Ростов"
"Реально ли "Ростову" зацепиться за место в шестерке? Если бы чемпионат только начинался, думаю, было бы реально, а если сейчас смотреть в таблицу, то тяжело", - сказал Голенков "Матч ТВ".

На данный момент "Ростов" занимает десятое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 18 очков в 16-ти матчах. Подопечные Джонатана Альбы одержали 4 победы, 6 раз сыграли вничью и потерпели 6 поражений в лиге.

Следующий матч команды состоится против московского "Локомотива" в рамках 17-го тура РПЛ. Начало - в 16:30 по московскому времени.

