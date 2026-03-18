Глава "Динамо" ответил на вопрос, в чем феномен Гусева

Председатель совета директоров московского "Динамо" Александр Ивлев рассказал, в чем феномен Ролана Гусева.
Фото: ФК "Динамо"
По словам Ивлева, феномен Гусева в том, что ему доверяет команда.

- Феномен Гусева в том, что ему доверяет команда, поэтому рассчитываем, что будем продолжать успешно играть. Победа в Кубке — наша цель, - цитирует Ивлева Sport24.

Ролан Гусев стал главным тренером московского "Динамо" в конце декабря прошлого года - контракт со специалистом рассчитан до конца текущего сезона.

В весенней части сезона бело-голубые одержали четыре победы во всех турнирах - три в матчах Российской Премьер-Лиги и одну в Кубке России. По итогам 21 сыгранного тура столичный клуб занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата страны с 30 набранными очками в своем активе.

