Глава "Динамо" ответил на вопрос, в чем феномен Гусева

- Феномен Гусева в том, что ему доверяет команда, поэтому рассчитываем, что будем продолжать успешно играть. Победа в Кубке — наша цель, - цитирует Ивлева Sport24.
Ролан Гусев стал главным тренером московского "Динамо" в конце декабря прошлого года - контракт со специалистом рассчитан до конца текущего сезона.
В весенней части сезона бело-голубые одержали четыре победы во всех турнирах - три в матчах Российской Премьер-Лиги и одну в Кубке России. По итогам 21 сыгранного тура столичный клуб занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата страны с 30 набранными очками в своем активе.