От международных соревнований клубы из России отстранены с марта 2022 года.
"За последние годы Лига чемпионов достигла космического уровня. Не все в России понимают, насколько. То и дело мы слышим: "Российские клубы боролись бы в Европе за то и за это". Это только разговоры.
Даже попасть в Лигу чемпионов сейчас — очень сложная задача. Туда напрямую отбираются по пять-шесть команд из Англии, Испании. Мест для средних команд очень мало. Стало больше топов, а средняя масса уменьшилась. Просто так в ЛЧ никто не попадает", — сказал Оздоев в беседе со Sport24.
Магомед Оздоев выступает за ПАОК с 2023 года. В Лиге чемпионов за греческий клуб он не играл. Последний раз в ЛЧ Оздоев играл за "Зенит" (12 матчей, 2 гола, 2 голевых паса).
Оздоев оценил шансы российских клубов в Лиге чемпионов
Российский полузащитник ПАОКа Магомед Оздоев поделился мнением о потенциальных шансах российских клубов в Лиге чемпионов УЕФА.
