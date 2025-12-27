Матчи Скрыть

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Ноттингем Форест
15:30
Манчестер СитиНе начат
Арсенал
18:00
БрайтонНе начат
Бернли
18:00
ЭвертонНе начат
Вест Хэм
18:00
ФулхэмНе начат
Брентфорд
18:00
БорнмутНе начат
Ливерпуль
18:00
ВулверхэмптонНе начат
Челси
20:30
Астон ВиллаНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Парма
14:30
ФиорентинаНе начат
Лечче
17:00
КомоНе начат
Торино
17:00
КальяриНе начат
Удинезе
20:00
ЛациоНе начат
Пиза
22:45
ЮвентусНе начат

Оздоев оценил шансы российских клубов в Лиге чемпионов

Российский полузащитник ПАОКа Магомед Оздоев поделился мнением о потенциальных шансах российских клубов в Лиге чемпионов УЕФА.
Фото: Getty Images
От международных соревнований клубы из России отстранены с марта 2022 года.

"За последние годы Лига чемпионов достигла космического уровня. Не все в России понимают, насколько. То и дело мы слышим: "Российские клубы боролись бы в Европе за то и за это". Это только разговоры.

Даже попасть в Лигу чемпионов сейчас — очень сложная задача. Туда напрямую отбираются по пять-шесть команд из Англии, Испании. Мест для средних команд очень мало. Стало больше топов, а средняя масса уменьшилась. Просто так в ЛЧ никто не попадает", — сказал Оздоев в беседе со Sport24.

Магомед Оздоев выступает за ПАОК с 2023 года. В Лиге чемпионов за греческий клуб он не играл. Последний раз в ЛЧ Оздоев играл за "Зенит" (12 матчей, 2 гола, 2 голевых паса).

