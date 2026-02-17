Как утверждает источник, "Спартак" намерен сохранить у себя полузащитника Данила Пруцева. Сообщается, что "Локомотив", за который выступает футболист на правах аренды, хочет выкупить игрока. Однако переговоров между сторонами пока нет.
Арендное соглашение Пруцева рассчитано до конца этого сезона. Его контракт с красно-белыми действует до лета 2028 года.
В составе "Локомотива" хавбек провел 17 матчей в РПЛ и Кубке России, забил один гол и отдал три результативных паса. Transfermarkt оценивает 25-летнего россиянина в 5 миллионов евро.
Источник: Metaratings
"Спартак" намерен сохранить Пруцева - Metaratings
Красно-белые не хотят расставаться с полузащитником.
Фото: ФК "Локомотив"