Галатасарай
20:45
ЮвентусНе начат
Боруссия Д
23:00
АталантаНе начат
Монако
23:00
ПСЖНе начат
Бенфика
23:00
Реал МадридНе начат

Товарищеские матчи. Клубы

Динамо Мх
16:00
АндижанНе начат
Крылья Советов
16:00
ЧелябинскНе начат
Краснодар
16:00
ЗенитНе начат

Агент ответил, есть ли взаимосвязь между переходами Козлова и Вахании

Агент Василий Голяна, высказался о трансферах своих клиентов защитника Ильи Вахании в "Краснодар" и хавбекака Данилы Козлова в ЦСКА.
Фото: ПФК ЦСКА
"Что касается взаимосвязи этих трансферов, то мне не совсем корректно это комментировать, потому что, во-первых, здесь ее нет, а во-вторых, даже если бы она была, то касалась бы каких-то конфиденциальных моментов в рамках перехода одного и другого футболиста — это я не вправе комментировать", - сказал агент.

Напомним, в прошлый четверг, 12 февраля, московский ЦСКА сообщил о переходе атакующего полузащитника "Краснодара" Данилы Козлова. Сегодня, 17 февраля, краснодарский клуб объявил о трансфере крайнего защитника "Ростова" Ильи Вахании, который присоединится к команде летом.

Ранее в СМИ появлялась информация о том, что одним из ключевых условий перехода Козлова стало прекращение переговоров "армейцев" о подписании Вахании.

Источник: "Матч ТВ"

