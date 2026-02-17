Агент ответил, есть ли взаимосвязь между переходами Козлова и Вахании

"Что касается взаимосвязи этих трансферов, то мне не совсем корректно это комментировать, потому что, во-первых, здесь ее нет, а во-вторых, даже если бы она была, то касалась бы каких-то конфиденциальных моментов в рамках перехода одного и другого футболиста — это я не вправе комментировать", - сказал агент.
Напомним, в прошлый четверг, 12 февраля, московский ЦСКА сообщил о переходе атакующего полузащитника "Краснодара" Данилы Козлова. Сегодня, 17 февраля, краснодарский клуб объявил о трансфере крайнего защитника "Ростова" Ильи Вахании, который присоединится к команде летом.
Ранее в СМИ появлялась информация о том, что одним из ключевых условий перехода Козлова стало прекращение переговоров "армейцев" о подписании Вахании.
Источник: "Матч ТВ"