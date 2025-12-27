Матчи Скрыть

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Ноттингем Форест
15:30
Манчестер СитиНе начат
Арсенал
18:00
БрайтонНе начат
Бернли
18:00
ЭвертонНе начат
Вест Хэм
18:00
ФулхэмНе начат
Брентфорд
18:00
БорнмутНе начат
Ливерпуль
18:00
ВулверхэмптонНе начат
Челси
20:30
Астон ВиллаНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Парма
14:30
ФиорентинаНе начат
Лечче
17:00
КомоНе начат
Торино
17:00
КальяриНе начат
Удинезе
20:00
ЛациоНе начат
Пиза
22:45
ЮвентусНе начат

Оздоев ответил, какой чемпионат сильнее — Греции или России

Полузащитник ПАОКа Магомед Оздоев сравнил уровень чемпионатов Греции и России. За ПАОК Оздоев выступает с 2023 года.
Фото: Getty Images
"Я считаю, что сейчас чемпионат Греции сильнее чемпионата России. Пять лет назад разница была в пользу РПЛ.

Когда я уезжал в "Фатих Карагюмрюк", все говорили: "А что это за уровень?" Но даже тогда, в 2022-м, РПЛ была слабее турецкой Суперлиги. Сейчас топ-клубы Турции и Греции конкурируют с командами топ-5 лиг. Ты прогрессируешь, когда играешь в конкурентной среде", — сказал Оздоев в разговоре со Sport24.

В составе ПАОКа Магомед Оздоев на данный момент провел 117 матчей, забил 16 мячей и отдал 8 результативных передач. С клубом из Салоников россиянин выиграл чемпионат Греции сезона 2023/2024.

Контракт Оздоева с греческой командой рассчитан до 30 июня 2026 года, а его рыночную стоимость портал Transfermarkt оценивает в 1,5 млн евро.

