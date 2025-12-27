Оздоев ответил, какой чемпионат сильнее — Греции или России

"Я считаю, что сейчас чемпионат Греции сильнее чемпионата России. Пять лет назад разница была в пользу РПЛ.
Когда я уезжал в "Фатих Карагюмрюк", все говорили: "А что это за уровень?" Но даже тогда, в 2022-м, РПЛ была слабее турецкой Суперлиги. Сейчас топ-клубы Турции и Греции конкурируют с командами топ-5 лиг. Ты прогрессируешь, когда играешь в конкурентной среде", — сказал Оздоев в разговоре со Sport24.
В составе ПАОКа Магомед Оздоев на данный момент провел 117 матчей, забил 16 мячей и отдал 8 результативных передач. С клубом из Салоников россиянин выиграл чемпионат Греции сезона 2023/2024.
Контракт Оздоева с греческой командой рассчитан до 30 июня 2026 года, а его рыночную стоимость портал Transfermarkt оценивает в 1,5 млн евро.
