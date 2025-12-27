Матчи Скрыть

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Ноттингем Форест
15:30
Манчестер СитиНе начат
Арсенал
18:00
БрайтонНе начат
Бернли
18:00
ЭвертонНе начат
Вест Хэм
18:00
ФулхэмНе начат
Брентфорд
18:00
БорнмутНе начат
Ливерпуль
18:00
ВулверхэмптонНе начат
Челси
20:30
Астон ВиллаНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Парма
14:30
ФиорентинаНе начат
Лечче
17:00
КомоНе начат
Торино
17:00
КальяриНе начат
Удинезе
20:00
ЛациоНе начат
Пиза
22:45
ЮвентусНе начат

Оздоев считает, что ПАОК обыграл бы "Краснодар"

Футболист ПАОКа Магомед Оздоев рассказал, кто бы одержал победу в матче ПАОК - "Краснодар".
Фото: Global Look Press
- ПАОК сейчас обыграл бы "Краснодар"?

- Сейчас, если отринуть все внешние факторы, - да. Интересный был бы матч, я тебе скажу, - сказал Оздоев Sport24.

Магомед Оздоев выступает за ПАОК с начала августа 2023 года. В текущем сезоне опорный полузащитник провел 26 матчей, забил 7 голов и отдал 4 результативные передачи.

На данный момент "Краснодар" занимает первое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 40 очков. ПАОК располагается на третьей строчке в чемпионате Греции с 35 баллами в своем активе.

