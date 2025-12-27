Оздоев считает, что ПАОК обыграл бы "Краснодар"

- ПАОК сейчас обыграл бы "Краснодар"?
- Сейчас, если отринуть все внешние факторы, - да. Интересный был бы матч, я тебе скажу, - сказал Оздоев Sport24.
Магомед Оздоев выступает за ПАОК с начала августа 2023 года. В текущем сезоне опорный полузащитник провел 26 матчей, забил 7 голов и отдал 4 результативные передачи.
На данный момент "Краснодар" занимает первое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 40 очков. ПАОК располагается на третьей строчке в чемпионате Греции с 35 баллами в своем активе.
Футболист ПАОКа Магомед Оздоев рассказал, кто бы одержал победу в матче ПАОК - "Краснодар".
Фото: Global Look Press