"Краснодар" заслуженно лидирует в РПЛ, он фаворит сезона. А "Зенит" играет на 30% своих возможностей. Футболисты "Зенита" умеют играть футбол. Их уровень очень высокий. Настолько высок, что они думают: "Вполноги победим любую команду в России", - сказал Оздоев Sport24.
На данный момент "Зенит" занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 39 очков. Сине-бело-голубые провели 18 матчей, одержали 11 побед, 6 раз сыграли вничью и потерпели 1 поражение в лиге.
В текущем сезоне РПЛ первое место в турнирной таблице занимает "Краснодар". "Быки" набрали 40 очков в 18-ти встречах.
Оздоев: "Зенит" играет на 30% своих возможностей
Бывший игрок "Зенита" Магомед Оздоев высказался о текущем выступлении команды.
Фото: ФК "Зенит"