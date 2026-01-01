По словам агента, экс-футболист с теплотой относится к периоду карьеры в Санкт-Петербурге и не исключает продолжения профессионального пути в "Зените".
- Как он рассказывал, ему было бы интересно поработать в России. Если он получит предложение от "Зенита", то исполнит свою большую мечту, - передаёт слова агента телеграм-канал "Мяч RU".
Кришито защищал цвета "Зенита" с 2011 по 2018 год. За это время итальянец провёл 224 матча, забил 20 голов и оформил 29 ассистов на партнёров. Футбольную карьеру Кришито завершил в 2023 году, после чего начал работу в системе "Дженоа".
"Это его большая мечта": агент рассказал о желании Кришито работать в "Зените"
Представитель бывшего исполняющего обязанности главного тренера "Дженоа" Доменико Кришито Андреа Д'Амико рассказал о планах итальянского специалиста.
Фото: ФК "Зенит"