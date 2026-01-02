В первой части сезона 2025/2026 Алексей провел за "Локо" 23 матча, в которых забил 15 мячей и отдал 6 результативных передач.
"Сейчас я поддерживаю "Манчестер Сити". Все из?за Гвардиолы. Когда он построил ту "Барселону", а потом продолжил развивать свой футбол в "Баварии" и особенно в Манчестере, стало понятно, что это не просто тренер, а архитектор современного футбола.
Очень надеюсь, что однажды Алексей Батраков окажется под руководством Гвардиолы. Его стиль игры идеально ложится в схему "Сити". Пока это, может, и звучит как мечта", — сказал Кузьмичев в беседе с "Матч ТВ".
Контракт Батракова с "Локомотивом" рассчитан до 30 июня 2029 года, а его рыночную стоимость портал Transfermarkt оценивает в 25 млн евро.
Кузьмичев надеется, что Батраков однажды сыграет под руководством Гвардиолы
Владимир Кузьмичев, представитель полузащитника "Локомотива" Алексея Батракова, выразил надежду на то, что однажды футболист попробует свои силы в топ-клубе.
Фото: ФК "Локомотив"