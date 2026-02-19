Матчи Скрыть

Агент Хлусевича раскрыл подробности аренды игрока в "Ахмат"

Олег Мавренков, агент защитника "Спартака" Даниила Хлусевича, прокомментировал аренду своего клиента в "Ахмат".
Фото: ФК "Спартак"
Мавренков сообщил, что соглашение не включает опцию выкупа прав на игрока.

"Мы могли остаться в "Спартаке" но сами приняли решение уйти в аренду.

Хотим, чтобы у Даниила была постоянная игровая практика, возможность вернуть свои лучшие кондиции, чтобы с лета играть в основном составе "Спартака", - сказал агент.

Вчера, 18 февраля, "Ахмат" сообщил о переходе Даниила Хлусевича из московского "Спартака". Крайний защитник будет играть за грозненцев на правах аренды до конца текущего сезона.

Хлусевич присоединился к красно-белым в 2022 году. Контракт 24-летнего россиянина с клубом действует до лета 2027-го. Всего на его счету 109 матчей за "Спартак" во всех турнирах, 6 забитых голов и 12 ассистов.

Источник: "Чемпионат"

