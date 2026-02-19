В "Ахмате" рассказали, что сыграло большую роль в аренде Хлусевича

А у игрока было желание поработать под руководством Черчесова — это сыграло большую роль", - цитирует Газзаева "Чемпионат".
"Ахмат" объявил о достижении соглашения по аренде крайнего защитника "Спартака" Даниила Хлусевича вчера, 18 февраля. За грозненскую команду 24-летний латераль будет выступать до конца нынешнего сезона. Ранее сообщалось, что футболист выбрал 82-й игровой номер.
В этом сезоне Хлусевич сыграл в 10 матчах за красно-белых в чемпионате и Кубке России, в которых записал на свой счет один гол.