Товарищеские матчи. Клубы

Нижний Новгород
3 - 3 3 3
КайратИдёт
Нижний Новгород
17:00
КайратНе начат

В "Ахмате" рассказали, что сыграло большую роль в аренде Хлусевича

Спортивный директор "Ахмата" Руслан Газзаев прокомментировал аренду защитника "Спартака" Даниила Хлусевича.
Фото: ФК "Ахмат"
"У нас в команде есть конкуренция. Мы хотели видеть Хлусевича у себя.

А у игрока было желание поработать под руководством Черчесова — это сыграло большую роль", - цитирует Газзаева "Чемпионат".

"Ахмат" объявил о достижении соглашения по аренде крайнего защитника "Спартака" Даниила Хлусевича вчера, 18 февраля. За грозненскую команду 24-летний латераль будет выступать до конца нынешнего сезона. Ранее сообщалось, что футболист выбрал 82-й игровой номер.

В этом сезоне Хлусевич сыграл в 10 матчах за красно-белых в чемпионате и Кубке России, в которых записал на свой счет один гол.

