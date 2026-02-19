Агент Макарова рассказал о состоянии здоровья игрока

"Денис уже в общей группе, все хорошо, слава богу. Повреждение оказалось несерьезным, он полноценно тренируется и готовится к домашнему матчу. Возможно, даже получит игровые минуты", - цитирует агента ТАСС.
Напомним, 28-летний российский нападающий Денис Макаров пропустил два матча "Кайсериспора" из-за мышечного повреждения.
В это воскресенье, 22 февраля, команда Макарова сыграет против "Антальяспора" в рамках 23-го тура чемпионата Турции.
Бывший вингер московского "Динамо" перебрался в турецкий клуб этой зимой и провел за новую команду одну игру.