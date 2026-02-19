Матчи Скрыть

Товарищеские матчи. Клубы

Нижний Новгород
4 - 3 4 3
КайратЗавершен
Нижний Новгород
16:00
КайратНе начат

Агент Макарова рассказал о состоянии здоровья игрока

Алексей Бабырь, агент вингера "Кайсериспора" Дениса Макарова, поделился информацией о самочувствии игрока после травмы.
Фото: ФК "Кайсериспор"
"Денис уже в общей группе, все хорошо, слава богу. Повреждение оказалось несерьезным, он полноценно тренируется и готовится к домашнему матчу. Возможно, даже получит игровые минуты", - цитирует агента ТАСС.

Напомним, 28-летний российский нападающий Денис Макаров пропустил два матча "Кайсериспора" из-за мышечного повреждения.

В это воскресенье, 22 февраля, команда Макарова сыграет против "Антальяспора" в рамках 23-го тура чемпионата Турции.

Бывший вингер московского "Динамо" перебрался в турецкий клуб этой зимой и провел за новую команду одну игру.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • -1
  • Не нравится